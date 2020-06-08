В Уфе коммунальщики снова заявили о том, что им сократили зарплату

Сегодня, 8 июня, работники МБУ СПБ Советского района Уфы сообщили журналистам, что им выдали за май расчетные листы, в которых значилась только половина зарплаты. По их словам, похожая ситуация сложилась и в Орджоникидзевском районе столицы. Подробности сообщило радио "Эхо Москвы в Уфе" со слов представителя трудового коллектива Фансата Галина.

По словам рабочих, большее всего им обидно от того, что все они по указанию мэрии Уфы включились в благоустройство трассы до аэропорта, хотя и не отвечают за их состояние. Видимо, эти работы никто не учел.

Напомним, ранее, в начале апреля, уже возникала похожая ситуация. Тогда руководитель предприятия - бывший глава администрации Октябрьского района Уфы Роберт Ахунов уговорил подчиненных продолжить работу. К слову, Ахунов был ранее с позором уволен с работы за беспорядок, обнаруженный главой Башкирии в Сипайлово.

В целом же, по словам работников Советского МБУ СПБ, проблемы с зарплатой тянутся с января 2020 года. Вдобавок на предприятии прошло сокращение штатов.

Представители столичной мэрии должны были сегодня вечером встретиться с трудовым коллективом и прояснить ситуацию.