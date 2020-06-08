В Башкирии увеличился поток инвестиций

По словам чиновника, в первом квартале текущего года продолжается устойчивый рост инвестиций. В частности, сумма инвестиций составила 51,3 млрд руб., рост составил 118,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года:

— Положительная динамика инвестиционных показателей отмечена в 37 муниципальных районах и городских округах, рост второй год подряд демонстрируют 26 муниципальных образований. В целом, наибольшее увеличение объема инвестиций по первому кварталу наблюдается в Бурзянском, Ермекеевском, Абзелиловском и Аургазинском районах, снижение инвестиций — в 25.

Рустам Муратов подчеркнул, что по поручению главы региона была максимально сокращена адресная инвестиционная программа и в текущем году предполагается завершить реализацию 133 объектов.