ТПП Башкирии приглашает на бесплатный семинар об обязательной маркировке товара
На конференции эксперты прокомментируют спорные вопросы об изменениях в законодательстве и разъяснят острые и сложные моменты.
10 июня 2020 года (с 10.00 до 15.00) состоится бесплатная онлайн-конференция «Обязательная маркировка товаров: как подготовиться к изменениям и внедрить». Организатором мероприятия выступает АО «ПФ «СКБ Контур» в партнерстве с Торгово-промышленной палатой Российской Федерации.
С 1 июля 2020 года маркировка станет обязательна для табака, обуви и лекарств. Требования распространяются на производителей, импортеров, дистрибьюторов, оптовую и розничную торговлю.
На конференции эксперты прокомментируют спорные вопросы об изменениях в законодательстве и разъяснят острые и сложные моменты.
Ключевые темы:
- Новые задачи для предприятий при работе с товаром
- Изменения во взаимодействии с контрагентами после внедрения маркировки
- Заказ и ввод кодов в оборот, переход прав и вывод кодов из оборота
- Требования к маркировке для розничных магазинов
- Разбор разных сценариев работы с маркировкой в рознице
- Расчет внедрения маркировки, нюансы
Нарушение правил и сроков маркировки может повлечь штрафы. На конференции участники узнают о необходимых действиях для выполнения требований законодательства и внедрения маркировки.
К участию в мероприятии приглашены представители оператора маркировки «Центра развития перспективных технологий» и эксперты отрасли.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (800) 500-16-30 или по электронной почте galustyan.iv@tpprf.ru.
Для регистрации в качестве участника мероприятия необходимо заполнить заявку по адресу https://konturconference.ru/20200610-markirovka-tovarov.
Участие бесплатное. Обязательная регистрация.