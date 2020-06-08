Сор из избы: в Башкирии беременную задержали за организацию пикета против свалки

В минувшие выходные в окрестностях Сибая вновь прошли акции против строительства полигона твердых коммунальных отходов (ТКО).

Как стало известно Медиакорсети, в этот раз в акции приняли участие около 20 человек, значительно меньше, ем в прошлый раз. По мнению источника Медиакорсети, возможно, это связано с тем, что по итогам предыдущего пикета, когда почти все жители села Туяляс с плакатами выступили против строительства полигона ТКО возле их села, полиция устроила выяснение отношений с теми, кого сочла организаторами мероприятия.

Беда не приходит одна

Среди задержанных в тот раз оказалась 32-летняя Алина Шамсутдинова, которая в тот момент находилась на седьмом месяце беременности. А через несколько дней произошло непоправимое – женщина потеряла ребенка.

- Я в тот момент уже не очень хорошо себя чувствовала, но остаться в стороне от пикета не могла. Здесь живет моя семья, двое моих детей. Третий малыш у нас уже не родится по медицинским причинам. Я не исключаю возможности, что потеря ребенка может быть также связана с экологией, ведь проблемы Сибая, возникшие из-за смога, известны всем, - рассказала Алина. – И вот теперь еще и мусорный полигон собираются строить у нас под боком.

По словам женщины, она не намерена отказываться от дальнейшего участия в протестной деятельности и как только поправится после перенесенной операции, так сразу присоединится к односельчанам, которые борются против возведения полигона и мусоросортировочного завода.

Инициативная группа сельчан обратилась с письмом к журналистам. Люди считают, что свалку строят незаконно, поскольку их согласия никто не спрашивал.

«18 мая 2020 года жители села Туяляс, относящегося к городскому округу город Сибай, обнаружили, что на территории, непосредственно прилегающей к селу, неизвестные лица с использованием строительной техники, ведут строительство дороги. Как выяснилось, дорога прокладывается для запланированного строительства полигона твердых бытовых отходов, то есть по-простому - свалки мусора», - говорится в обращении.

Жители села были крайне удивлены и возмущены этим, ведь мусоросвалка будет находиться в непосредственной близости от села, со всеми вытекающими последствиями. На территории ее предполагаемого строительства население осуществляет выпас скота, там находятся два колодца с питьевой водой, рядом протекают две реки - Туяляс и Б. Кизил, которые напрямую связаны с системами питьевого и технического водоснабжения села. И до водозабора города Сибай рукой подать.

«Но главное - с жителями решение о строительстве этого, мягко говоря, экологически неблагополучного объекта, никто не согласовывал - их поставили перед фактом», - этот факт возмутил людей больше всего.

Выяснили они и еще один интересный момент, который может заинтересовать правоохранительные органы. Согласно договору №244 от 18.05.2020 года между администрацией города Сибай и ИП Ирназаров Ш.Ш., который показали сельчанам дорожники, средства были выделены на на текущий ремонт автомобильных дорог в районе села Туяляс. Но на самом деле фактически подрядчик производил отсыпку дороги до предполагаемого места будущего мусорного полигона.

«Обманывали, глядя прямо в глаза»

Все работы в спешном порядке были прекращены, а на встречу с населением села срочно выехали представители администрации во главе лично с мэром Рустемом Афзаловым.

На встрече глава города, не моргнув глазом, уверенно сообщил, что строительство полигона якобы было согласовано в установленном порядке с жителями еще в 2018 году, и сейчас на этом месте будет строиться комплекс по глубокой переработке отходов совместно с компаниеей «Эко-Сити».

Сельчане оказались нее робкого десятка и заявили в ответ, что строительство указанного объекта при подобных условиях противоречит действующим нормам федеральных законов, нормам подзаконных актов (СНиП, СП) и в особенности нормам законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, природоохранного законодательства. За аргументами далеко ходить не пришлось, поскольку каждый здравомыслящий человек должен отдавать отчет в том, что в непосредственной близости от будущего полигона ТКО находятся реки Туяляс и Кизил, а также городской водозабор.

- Обязательная государственная экологическая экспертиза на объект отсутствует, хотя фактически работы по его строительству были начаты 18 мая 2020 года, - говорят местные активисты. - В подобной ситуации администрация города, прижатая нами к стенке такими аргументами, была вынуждена пойти на попятную, и сообщила, что строительство объекта будет произведено в ином месте. Чиновники так красиво все рассказали, что мы уж готовы были им поверить. Обманывали, глядя прямо в глаза. Но потом мы еще раз изучили данный вопрос со всех сторон и пришли к выводу, что и такой расклад нас нее устраивает, поскольку это самое «новое место» тоже находится в непосредственной близости от нашего села.

«Свалить по-тихому не получится»

Получить оперативный комментарий в администрации города Сибая не удалось, но позиция мэрии достаточно полно отражена в опубликованном в соцсетях после встречи с сельчанами ответе заместителя главы города Ильшата Кадырова. Чиновник посетовал, что прежняя салка, куда свозились ранее мусорные отходы из Сибая, свой ресурс отработала и будет рекультивирована. Ей на смену местные власти планируют возвести современный полигон с мусороперерабатывающим комплексом. Место возле поселка Туяляс для этого идеально подходит. От закрытия старой свалки и до строительства полигона пройдет определенное время, на протяжении которого складывать мусор власти совместно с коммерсантами решили в трех километрах от села Туяляс в ак называеемый мусороперегрузочный пункт, пообещав, что выпасы для скота не пострадают.

По словам местных жителей, пока какие-либо работы не ведутся, но существует риск того, что они могу начаться в любой момент. Они собрали больше сотни подписей под новым обращением в адрес главы города Рустема Афзалова с просьбой «не превращать их зеленую зону в помойку».

- На заседаниях в правительстве обсуждают перспективы строительства полигона возле Сибая как совсем решенный вопрос. Но почему молчат о том, что мы протестуем против этого? Или мэр Сибая и его команда докладывают «наверх», что все в порядке и с нами все согласовано? Но это не так! – удивлены жители села Туяляс. - Мы своего согласия на это никогда не дадим! Размещение объекта по складированию и переработке ТБО как в первоначальном, как и в определенном впоследствии месте в любом случае будет противозаконным и создаст невыносимые условия для жителей нашего села. Свалить по-тихому мусор у нас под оком у них н получится.