Дом мечты для людей, выбирающих лучшее

Мы привыкли, что архитектурные достопримечательности больших городов всегда имеют историю, уходящую корнями в далекое прошлое. Но сегодня на наших глазах рождаются архитектурные памятники современности. Они отражают нашу эпоху и олицетворяют стиль жизни и ценности современного жителя мегаполиса.

В самом центре нашей столицы возводится амбициозный проект — клубный дом «Соты». Являясь воплощением духа и эстетики нашего времени, он привлекает восхищённые взгляды и врезается в память всех, кто видел его хоть единожды. Подробности рассказал «Башинформ».

Архитектура проекта геометрична и сдержана в деталях. Экстраординарный дизайн фасада в форме правильных шестиугольников олицетворяет всё то, что так важно для счастливой жизни: изобилие, гармонию, удовольствие, покой и целостность. Напоминая пчелиные соты, гексагоны — отражают уникальность местной культуры.

Тема главного символа республики прослеживается и во внутренней отделке клубного дома.

— Наша задача состояла в том, чтобы создать современный и яркий дизайн, который бы отражал идею всего проекта. В результате появился стильный интерьер, в котором особое внимание уделено качественной проработке деталей и функциональному зонированию. Геометричные формы и теплая цветовая палитра фигурируют в деталях общественных зон всего проекта, формируя, таким образом, уникальный̆ образ клубного дома «Соты». За счёт плавных линий коридоров, пространства будут словно перетекать друг в друга. Особый шарм проекту будет придавать напольное покрытие, выполненное в стиле Венецианского террацо, с вкраплением ярких тёплых оттенков яшмы. — рассказала Елизавета Семёнова, архитектор V12 Architects. — Создавая этот проект, мы переосмыслили конфигурацию пчелиной соты в более сложную кривоугольную форму — ячейку диаграммы Вороного. Эта геометрия отражена в рисунке пола лобби и навигационной графике всего здания.

Дизайн лобби будет дополнен Арт-композицией из жк дисплеев на центральной стене, которая будет оживлять пространство. А встроенное архитектурное освещение, дополненное декоративными светильниками в виде стеклянных капель, будет создавать в двусветном пространстве лобби тёплую атмосферу уюта и спокойствия.

А теперь представьте, как это — жить в клубном доме «Соты»….

…Проснуться в просторной спальне, залитой «жемчужным» светом до потолка в 3,5 метра. Приветствовать благосклонно город с высоты. Кофе, душ, любимая музыка, завтрак с самыми близкими. Потом: выбрать настроение в гардеробной комнате, одеться и спуститься на лифте в уютный холл. Знакомый консьерж улыбнется и пожелает хорошего дня. Заманчиво, правда?