В Башкирии за год создали 3500 рабочих мест

В Башкирии за минувший год появилось 3500 рабочих мест. Об этом сегодня, 8 июня, на публичных слушаниях по исполнению бюджета за 2017 год сообщила министр финансов Башкирии Рида Субханкулова.

Всего господдержку получили 17 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса.

- За счёт мер господдержки в 2017 году было создано 3500 рабочих мест, сохранено более 10 000,- сказала Рида Субханкулова. - Численность предприятий малого и среднего бизнеса достигает почти 140 000.