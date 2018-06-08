Нелишние миллиарды: На публичных слушаниях в Башкирии поспорили о профиците

Сегодня в здании Госсобрания Башкирии прошли публичные слушания по исполнению бюджета РБ за 2017 год. Помимо официальных отчетов министров финансов, здравоохранения и образования на слушаниях были и критические выступления. Одно из них даже было прервано спикером парламента – из-за нарушения регламента.

На каждое выступление отводилось пять минут. Кандидат экономических наук Рустем Шайахметов к выступлению подготовился основательно, свои слова иллюстрировал презентацией. Ему не хватило отведенного времени.

Экономист начал с главного – с профицита бюджета:

- Уже третий год республика осуществляет свою деятельность с профицитом бюджета. Если в 2016 году он составил 12,52 млрд руб, то в январе-апреле этого года превысил 22 млрд руб. Это я считаю, не лучший результат деятельности правительства.

Он пояснил, что «республика не является коммерческой структурой» и поэтому не должна стремиться к прибыли (читай – профициту бюджета). Лучше бы дополнительные средства направить на решение насущных проблем.

- Лучше бы вовремя направили деньги на ремонт Бельского моста, - привел пример выступающий. – Не сделали этого – получили транспортный коллапс при выезде из города. И вот теперь мы с километровыми пробками, зато с профицитным бюджетом.

При этом около двух миллиардов рублей Дорожного фонда РБ не были освоены в прошлом году, отметил Рустем Шайахметов.

В качестве другого примера он назвал отток молодежи из региона – из-за сокращения приема в вузы республики.

- Миграционный отток молодежи в 2017 году на учебу составил около 3 тысяч человек, по сравнению с 2003 годом вырос в 5,5 раза, - привел цифры экономист. – Количество обучаемых в вузах Башкирии за последние три года сократилось более чем на 40 тысяч человек, или на одну треть.

Как считает Шайахметов, многие студенты, которые выезжают на обучение за пределы республики, обратно уже не возвращаются, а это создает значительные угрозы устойчивому демографическому развитию Башкирии.

Инсулин и льготы пивникам и нефтяникам

Самым эмоциональным доводом экономиста были слова про инсулин. Сначала он напомнил, что республиканское здравоохранение сэкономило в прошлом году около 250 миллионов рублей. А потом сказал:

- Росздравнадзор установил, что только в феврале 2017 года свыше 500 больным сахарным диабетом было отказано в своевременном получении лекарств, а отсутствие инсулина для такого больного - это смерть.

- В то же время устанавливаются необоснованные льготы, - тут же продолжил Рустем Шайахметов. – Так, например, потери бюджета в прошлом году за счет предоставления налоговых льгот «Башнефти» составили 600 млн руб. За счет предоставления льгот пивным компаниям бюджет недосчитался 90 млн руб.

Министр финансов Рида Субханкулова ответила на критику деятельности правительства.

- Благодаря льготам пивным компаниям мы сохранили предприятия, - сказала она. – А так они могли закрыть завод. От этого меньше пить пиво в республике не стали бы, завезли бы из других регионов.

Что касается льгот нефтяникам, то министр подвергла сомнению приведенные цифры.

- Наше экспертное заключение было – 300 млн руб, не знаю, откуда вы взяли 600, - сказала Рида Субханкулова. – И мы предоставляли эти льготы только при выполнении двух условий: реконструкции качалок и росту прибыли на 5%.

А результат от этого роста прибыли, по словам министра, был куда больше и 300, и 600 млн руб.

Что касается профицита бюджета, то министр финансов считает, что это хорошо, а не плохо.

Во-первых, благодаря профициту удается без проблем выполнять решение президента о повышении зарплат бюджетникам, а это без малого 8 миллиардов рублей на 2018 год.

Во-вторых, часть неисполненных расходов ( по Дорожному фонду – 2 млрд руб, по Республиканской адресной инвестиционной программе – 4 млрд руб) никуда не теряется, она переходит на следующий год, ведь речь идет о больших проектах, которые за один год не реализуются.

Чем всё закончилось

Рустем Шайахметов предложил свой проект решения по результатам публичных слушаний. Полностью его выступление можно прочитать ниже.

Главный посыл его предложения – «рекомендовать правительству повысить качество формирования республиканского бюджета, обеспечивающих должное финансирование социальных обязательств государства, в первую очередь по снабжению бесплатными лекарствами больных, оказанию медицинских услуг населению».

Правда, услышать эти слова присутствующим уже не довелось, его попросили закончить выступление и передать свои предложения письменно.

- Я отправил уже по электронной почте, - сказал экономист и покинул трибуну.