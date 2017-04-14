В Уфе подвели итоги конкурса «Лучшие товары Башкортостана»

Продукты Башкирской содовой компании удостоены звания лауреатов конкурса.

Церемония награждения победителей состоялась в министерстве промышленности и инновационной политики. Награды вручали министр промышленности Алексей Карпухин, директор ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан» Амран Муратшин и первый заместитель председателя госкомитета РБ по торговле и защите прав потребителей Нияз Фазылов.

БСК представила на конкурс натр едкий очищенный марки А и Б, поливинилхлорид суспензионный марки ПВХ-С-6669ПЖ, кислота соляная ингибированная, терефталоилхлорид-Т чешуированный, азот жидкий и натрий двууглекислый 1 и 2 сорта. Все продукты компании стали лауреатами в номинации «Продукция производственно-технического назначения».

- Наша компания ежегодно принимает участие в конкурсе «Лучшие товары Башкортостана», и традиционно продукция предприятия в числе лучших. Это свидетельство того, что компания не только выпускает продукцию, востребованную во многих отраслях промышленности, но и постоянно заботится о ее качестве, - сказал директор по производству «Каустик» БСК Олег Князев.