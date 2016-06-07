В Башкирии резко выросли цены на овощи

В Башкирии за прошедшую неделю резко выросли цены на отдельные виды овощей. Продавцы объясняют это тем, что во многих странах-экспортерах сейчас идут дожди, и производители хотят компенсировать возможные потери от плохого урожая.

По данным Башкортостанстата, цены на овощи и фрукты взлетели в среднем более чем на 10 процентов. Больше всего подорожал картофель – плюс 13,2 процента. Также увеличилась стоимость капусты – на 10,9 процента, яблок – на 8,4 процента.

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