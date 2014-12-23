В Башкирии начали строить базу Новоуфимского РЭС

Это связано с бумом жилищного строительства.

7 июня в Уфимском районе Башкирии в непосредственной близости от села Зубово началось строительство производственной базы Новоуфимского РЭС ПО «Центральные электрические сети» ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК»), сообщили в компании.

В торжественной церемонии приняли участие глава Уфимского района Вилорий Угаров и председатель правления – генеральный директор АО «БЭСК» Дмитрий Шароватов.

Порядка десяти лет в Башкирии наблюдается бум жилищного строительства, в лидерах – пригородные территории Уфы, здесь активно создаются и предприятия малого и среднего бизнеса. Примерно из 20 тысяч технологических присоединений к сетям, которые ежегодно ООО «Башкирэнерго» производит по всей республике, четверть от всего объема приходится на южные и восточные пригородные земли столицы.

Для того, чтобы удовлетворить заявки потребителей на техприсоединение в южном и восточном пригородах Уфы, в ООО «Башкирэнерго» приняли решение создать новый район распределительных сетей, выделив его из состава Уфимского РЭС ПО «ЦЭС». С апреля 2018 года, когда планируется сдать в эксплуатацию производственную базу Новоуфимского РЭС, обслуживание части пригородных территорий г. Уфы и Уфимского района - от села Булгаково на юге до микрорайона Шакша на востоке - отойдет к новому предприятию.

- Образование нового района электрических сетей в составе ПО «ЦЭС» позволит повысить надежность электроснабжения потребителей, сократить время устранения аварийных отключений, снизить сроки техприсоединения потребителей, создать новые рабочие места, - пояснили на предприятии. - Тем самым, энергетики внесут большой вклад в выполнение «Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Республики Башкортостан на 2016-2020 годы», утвержденной главой региона Рустэмом Хамитовым в апреле 2016 года.

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