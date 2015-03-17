Башкирия вошла в число 14 регионов с грязным воздухом

Роспотребнадзор назвал регионы с наибольшим загрязнением атмосферного воздуха.

Роспотребнадзор опубликовал доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2016 году». Башкирия вошла в число 14 регионов с высокими уровнями загрязнения атмосферного воздуха (более 5 ПДКсс).

В докладе Роспотребнадзора напоминается о том, что при длительном воздействии химических веществ, содержащихся в атмосферном воздухе, возможно развитие неблагоприятных эффектов для здоровья населения. Предотвращение неблагоприятного влияния на здоровье населения при длительном поступлении атмосферных загрязнений в организм обеспечивается соблюдением среднесуточных ПДК (ПДКсс).

Уровень загрязнения воздуха более 5 ПДКсс наблюдался в 2016 году на территории 14 субъектов Российской Федерации, в том числе: Рязанской, Тульской, Ленинградской, Мурманской областей, Республики Башкортостан, Саратовской области и Республики Татарстан. Также в этот список вошли Свердловская область, Забайкальский и Красноярский края, Томская область, Республика Хакасия и Сахалинская область.

Превышения среднесуточных нормативов содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе наблюдались по содержанию азота диоксида, бензпирена, взвешенных веществ, хлористого водорода, сероводорода, метанола, серы диоксида, углерода оксида и других веществ.

За пятилетний период среднегодовые концентрации ряда веществ (фенол, формальдегид) изменяются незначительно, оставаясь выше установленного санитарно-гигиенического норматива ПДКсс, говорится в докладе со ссылкой на данные министерства природных ресурсов.

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