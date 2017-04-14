Башкирия подписала договор по цифровой экономике

В Уфе проходит форум «Космическая деятельность в регионах России».

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в госкорпорацию "Роскосмос") приступил к созданию интеллектуальной инфраструктуры «цифровой экономики» в регионах России на основе технологий глобальных космических систем наблюдения и навигации. На проходящем в Уфе форуме «Космическая деятельность в регионах РФ» холдинг заключил соглашение о сотрудничестве в этом направлении с правительством республики Башкортостан, передает РИА Новости.

- Стороны договорились о совместной работе по созданию и распространению новых интеллектуальных геоинформационных сервисов. Они обеспечат функционирование создаваемого в регионе цифрового правительства и внедрение инновационных подходов в строительстве, страховании, сельском хозяйстве, в сфере безопасности и других отраслях экономики, - отмечается в сообщении компании по этому поводу.

Соглашение с Башкирией подписано в рамках работы РКС по реализации «Основ государственной политики в области использования результатов космической деятельности в интересах модернизации экономики Российской Федерации и развития ее регионов на период до 2030 года».

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