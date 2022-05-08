Судьба международных финансовых резервов России: кто виноват и что делать?

Западные страны заморозили международные резервы России примерно на 300 млрд долларов — это примерно половина из имевшихся резервов. После этого главу Банка России Эльвиру Набиуллину раскритиковали, поскольку ЦБ занимается «эффективным управлением» запасами.
Стоит отметить, что подобный опыт есть у Ирана, Венесуэлы, Ливии, Северной Кореи и Сирии, причем пыталась разморозить активы в США через суд только Ливия — безуспешно. Экономист Никита Кричевский считает, что такие решения на Западе принимают не просто так — под них подгоняют нормативную базу, которая позволяет считать их законными, поэтому возможности вернуть активы через суд нет. По его мнению, подготовка исков со стороны ЦБ делается для видимости работы и чтобы создать хорошее впечатление у главы государства.
Депутат Госдумы Алексей Куринный считает, что спасительным решением могло бы стать золото. Сейчас, к слову, ЦБ как раз взял курс на увеличение доли золота в резервах. Правда, резервы нужны не столько для хранения средств, сколько для оплаты долговых обязательств, и в этом контексте стоит иметь в виду, что за золото сейчас не так уж и ликвидно.
Эксперты подчеркивают, что любые финансовые инструменты несут в себе определенные риски, поэтому, возможно, стоит инвестировать, наконец, в отечественную экономику. И тут уже встает вопрос — опускать «железный занавес» и превращать валюту в кучу бесполезной бумаги или же, наоборот, России стоит пытаться наладить контакт как части глобального мира. И это уже разговор не про финансовую политику властей, а про внешнюю.
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