В Башкирии инвестор построит роботизированную ферму для коров за 120 миллионов рублей

В Башкирии появится первая роботизированная ферма для 200 голов скота. Предприниматель Тимур Латыпов представил проект главе республики Радию Хабирову. Он планирует вложить в реализацию своей идеи 120 миллионов рублей. Данные о будущем проекте также размещены в системе СПАРК.

Известно, что ферму построят в Кушнаренковском районе. По задумке там будет возведен коровник со вспомогательными помещениями, установлены доильные роботы Lely, охладители молока, автоматические поилки, система регулирования климата и вентиляции. Более того, инвестор уже закупил необходимое оборудование и подготовил на месте склад кормов.

Радий Хабиров поддержал проект и принял решение сделать его приоритетным. Инвестору будет оказана помощь в виде налоговых льгот и субсидий на строительство и закупку сельхозтехники.