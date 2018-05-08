Охрана Крымского моста обойдется бюджету России почти в 54 млн рублей

В документе выложенном на сайте государственных закупок указана стоимость контракта. Она составляет 53,9 миллиона рублей. Об этом пишет портал rns.online.

В извещении сказано, что в охране нуждается участок автотрассы общего пользования федерального значения А-290 Новороссийск — Керчь. Здесь имеется в виду транспортный переход через Керченский пролив (со 141-го по 160-й километр шоссе А-290 Новороссийск — Керчь).