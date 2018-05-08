Охрана Крымского моста обойдется бюджету России почти в 54 млн рублей
Сегодня, 17:48Экономика
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Заказчик строительства Керченской переправы Управление федеральных автодорог «Тамань» организовало тендер на охрану возведенного объекта.
В документе выложенном на сайте государственных закупок указана стоимость контракта. Она составляет 53,9 миллиона рублей. Об этом пишет портал rns.online.
В извещении сказано, что в охране нуждается участок автотрассы общего пользования федерального значения А-290 Новороссийск — Керчь. Здесь имеется в виду транспортный переход через Керченский пролив (со 141-го по 160-й километр шоссе А-290 Новороссийск — Керчь).
Охрана данного «искусственного дорожного сооружения» будет стоить 53,9 миллиона рублей. Деньги на эти цели возьмут в федеральном бюджете страны.
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