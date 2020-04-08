В Уфе власти обещают построить центр спортивной борьбы за 2,78 млрд рублей

Для строительства международного центра спортивной борьбы в столице республики понадобится 2,78 млрд рублей. Управление капитального строительства РБ 24 апреля проведет аукцион по подбору подлрядчика.

Планируется, что центр займет 29 тыс. кв м в квартале улиц М.Гареева, Рехмукова, Нуреева и Комсомольской.

Центр будет состоять из спортивно-концертного зала с вместительностью 3,4 тыс. человек, 19 борцовских ковров. А также на его территории расположатся детско-юношеская спортивная школа, конференц-зал, медико-восстановительный центр.

По планам, строительство будет окончено к концу осени 2022 года.