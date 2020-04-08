В Уфе власти обещают построить центр спортивной борьбы за 2,78 млрд рублей
8 апреля, 10:35ЭкономикаМинзаля АскароваФото: pexels.com
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Кроме того, еще 800 млн планируют выделить на закупку оборудования.
Для строительства международного центра спортивной борьбы в столице республики понадобится 2,78 млрд рублей. Управление капитального строительства РБ 24 апреля проведет аукцион по подбору подлрядчика.
Планируется, что центр займет 29 тыс. кв м в квартале улиц М.Гареева, Рехмукова, Нуреева и Комсомольской.
Центр будет состоять из спортивно-концертного зала с вместительностью 3,4 тыс. человек, 19 борцовских ковров. А также на его территории расположатся детско-юношеская спортивная школа, конференц-зал, медико-восстановительный центр.
По планам, строительство будет окончено к концу осени 2022 года.
Строительство финансируется из республиканского бюджета.
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