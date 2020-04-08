Уфимская компания готова обучить детей трендовым профессиям
АНО «Академия PRОБИЗНЕС» занимается также обучением взрослых, включая предпринимателей.
АНО «Академия PRОБИЗНЕС» объявляет набор детей на онлайн обучение.
- Курс "Я Блогер" (8-16 лет)
- Курс "Я Бизнесмен" (12-16 лет)
- Курс для взрослых "Продвижение услуг и товаров в Instagram"
Мы обучаем современным трендовым профессиям детей. Учим создавать YouTube каналы, писать сценарии, оформлять социальные сети, делать презентации, проводить вебинары и многое другое.
Обучаем взрослое население зарабатывать деньги в соц сетях. Помогаем физ лицам и предпринимателям:
- выходить в онлайн,
- создавать удалённые места для работы,
- создавать онлайн школы,
- автоматизировать бизнес-процессы с помощью простых и современных программ и сервисов.
На сегодняшний день мы обучаем людей по всей стране и на территории Казахстана.
Приглашаем вас и ваших детей пройти онлайн-обучение по спец цене в апреле 2020!
Тел. 8 927 342-87-87
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