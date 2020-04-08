Уфимская компания готова обучить детей трендовым профессиям

АНО «Академия PRОБИЗНЕС» объявляет набор детей на онлайн обучение.

Курс "Я Блогер" (8-16 лет)

Курс "Я Бизнесмен" (12-16 лет)

Курс для взрослых "Продвижение услуг и товаров в Instagram"

Мы обучаем современным трендовым профессиям детей. Учим создавать YouTube каналы, писать сценарии, оформлять социальные сети, делать презентации, проводить вебинары и многое другое.

Обучаем взрослое население зарабатывать деньги в соц сетях. Помогаем физ лицам и предпринимателям:

выходить в онлайн,

создавать удалённые места для работы,

создавать онлайн школы,

автоматизировать бизнес-процессы с помощью простых и современных программ и сервисов.

На сегодняшний день мы обучаем людей по всей стране и на территории Казахстана.

Приглашаем вас и ваших детей пройти онлайн-обучение по спец цене в апреле 2020!

Тел. 8 927 342-87-87