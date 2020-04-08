Слабое утешение: в Уфе выбрали участок под крематорий

Накануне, 7 апреля, стало известно, что глава администрации Уфы Ульфат Мустафин подписал постановление о выделении земельного участка площадью 18 гектаров для строительства крематория. Об этом сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан».

По уточненным данным участок находится в расселенном поселке Ново-Александровка, в промзоне северной части Уфы. И если раньше против строительства крематория возражали жители близлежащих к выделяемым участкам селений, то теперь такой проблемы быть не должно.

Согласно информации из Базы данных СПАРК, кадастровая стоимость участка, согласно данным публичной кадастровой карты, составляет 227,37 млн рублей.

В постановлении уточняется, что управлению земельных и имущественных отношений мэрии разрешено изменить вид использования участка. В документе также отмечено, что данный вопрос об изменении вида разрешенного использования участка выносился на общественные слушания 27 февраля.

«КоммерсантЪ-Башкортостан» отмечает, что вокруг строительства крематория немало странностей. Например, несмотря на то, что информация о назначении соответствующих общественных слушаний публиковалась на сайте столичного горсовета, остается загадкой, где именно проводились слушания.

Вдобавок данного вопроса не удалось обнаружить в повестке хотя бы одного заседания столичных депутатов. Остается предположить, что столь важная тема могла попасть в раздел «Разное».

Из заключения комиссии, опубликованного на сайте горсовета, следует, что в поддержку изменения вида разрешенного использования участка поступило два предложения, отрицательных отзывов не было.

Так или иначе, но сейчас он предназначен для целей «бюро похоронного обслуживания».

Еще одно принципиальное отличие нынешнего проекта: предыдущие предполагалось осуществить с помощью инвестора, но новый проект станет муниципальным. Сумма затрат на строительство пока неизвестна, но ранее говорили о 200 млн рублей.