Регоператоры по всей стране запустили акцию #вместесправимся
В нашем регионе акцию поддержал региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в зоне № 3 Республики Башкортостан «Эко-сити», сняв ролик о тех, кто сейчас находится на передовой.
Водители мусоровозов, сортировщики, грузчики, работники полигонов — все вместе это сотрудники, которые продолжают бесперебойно работать в это опасное время, чтобы обеспечивать санитарную безопасность территорий.
Каждый работник регионального оператора ежедневно рискует своим здоровьем, потому что соприкасается с отходами жизнедеятельности миллионов человек.
Главное сейчас — это спокойствие и безопасность каждого жителя нашей республики.
Все эти люди выходят на работу ежедневно, затем, возвращаясь домой, каждый из них рискует не только собой, но и своей семьей, в то время, как остальные находятся на самоизоляции.
Уважаемые жители, мы просим вас отнестись с уважением к труду этих людей и поддержать тех, кто работает во благо каждого из нас. Оплачивайте вовремя счёт за вывоз мусора. Страшно представить, что может произойти, если мусор не вывозить несколько дней или недель.
Справимся коронавирусом мы сможем, лишь помогая друг другу!