Регоператоры по всей стране запустили акцию #вместесправимся

Водители мусоровозов, сортировщики, грузчики, работники полигонов — все вместе это сотрудники, которые продолжают бесперебойно работать в это опасное время, чтобы обеспечивать санитарную безопасность территорий.

Каждый работник регионального оператора ежедневно рискует своим здоровьем, потому что соприкасается с отходами жизнедеятельности миллионов человек.

Главное сейчас — это спокойствие и безопасность каждого жителя нашей республики.

Все эти люди выходят на работу ежедневно, затем, возвращаясь домой, каждый из них рискует не только собой, но и своей семьей, в то время, как остальные находятся на самоизоляции.

Уважаемые жители, мы просим вас отнестись с уважением к труду этих людей и поддержать тех, кто работает во благо каждого из нас. Оплачивайте вовремя счёт за вывоз мусора. Страшно представить, что может произойти, если мусор не вывозить несколько дней или недель.