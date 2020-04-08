Башкирия планирует продавать в Австрию мебель

В совещании приняли участие и. о. председателя госкомитета Маргарита Болычева, зампредседателя Лена Изотова, директор Центра поддержки экспорта РБ Ильдус Халитов и гендиректор предприятия «Уфамебель» Рамиль Гайнутдинов.

Главной темой обсуждения стало продвижение товаров на зарубежных торговых площадках «Алибаба» и «Ebay». Также была рассмотрена организация онлайн бизнес-миссии в Австрию при поддержке центра поддержки экспорта и представительства РБ в этой стране. «Уфамебели» помогут перевести рекламные материалы, найти покупателей и оформить сделки.