Компания из Оренбурга выиграла контракт на дорожную разметку в Башкирии

Компания из Оренбурга выиграла контракт на дорожную разметку в Башкирии

Вчера, 16:10ЭкономикаАнна КононоваPhoto: 1MediaInvest
Компания «Вектор», принадлежащая предпринимателю из Оренбурга Александру Петайкину, стала победителем аукциона по нанесению дорожной разметки в Башкирии. Стоимость контракта — 646,8 миллиона рублей. Редакция 56orb.ru подготовила материал о том, как оренбургский бизнес «переезжает» в Башкирию в обмен на госконтракты.

Заказчиком выступил Госкомитет по конкурентной политике РБ. Контракт рассчитан на два года. Средства на реализацию пойдут из республиканского бюджета.

Изначально работы оценили в 647,8 миллиона рублей. Однако, как сообщает издание 56orb.ru, московские ООО «НПО Русавтодор» и ООО «Эксперт» снизили стоимость работ на 5% и 8% соответственно. «Вектор», в свою очередь, предложил выполнить разметку всего на 0,15% дешевле. Контракт, по данным издания, достался компании Петайкина, так как в условиях конкурсной комиссией были предусмотрены баллы квалификации подрядчика.

Отметим, что в сентябре предприниматель зарегистрировал в селе Наумовка в Башкирии завод по выпуску красок и холодного пластика для дорожной разметки «Азимут» и стал резидентом особой экономической зоны «Алга». Отметим, ранее в республике разметка наносилась в основном краской. В 2019 году было решено покрыть термопластиком четвертую часть автодорог — 2200 км дорожного полотна.

Случайно или нет, но зарегистрировав проект в «Алге», компания «Вектор» Александра Петайкина была допущена к участию в конкурсе на нанесение разметки на дорогах Башкортостана, сообщает издание.

Напомним, объем инвестиций в завод дорожной разметки «Азимут» составил более полумиллиарда рублей, заявленное количество рабочих мест — около 40. Отметим, что ООО «Вектор» Петайкина выиграла конкурс на установку дорожных заграждений в 16 регионах страны. В Ярославле, как сообщало местное СМИ, работа компании была раскритикована местными жителями и урбанистами. Они заявили, что установленные заборы не обеспечивают безопасность на дорогах. На ремонтные работы было выделено 65 миллионов рублей

Издание также говорит о ещё одном крупном дорожной строителе — ООО «ГП Дорстрой-Уфа», «переехавшем» в Башкирию в обмен на госконтракты. Как отмечает 56orb.ru, коллектив предприятия в основном — работники оренбургского «Газпромдорстрой». По данным редакции, с 2015 года предприятие получило подряды на строительство дорог в Башкирии более чем на миллиард рублей.

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