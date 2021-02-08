Компания из Оренбурга выиграла контракт на дорожную разметку в Башкирии

Напомним, объем инвестиций в завод дорожной разметки «Азимут» составил более полумиллиарда рублей, заявленное количество рабочих мест — около 40. Отметим, что ООО «Вектор» Петайкина выиграла конкурс на установку дорожных заграждений в 16 регионах страны. В Ярославле, как сообщало местное СМИ, работа компании была раскритикована местными жителями и урбанистами. Они заявили, что установленные заборы не обеспечивают безопасность на дорогах. На ремонтные работы было выделено 65 миллионов рублей