В Башкирии упростили порядок оформления разрешений на строительство
Об этом сообщили в министерстве экономического развития и инвестиционной политики РБ.
Вступило в силу постановление правительства Башкирии, которое существенно упрощает порядок оформления на строительство и получение градостроительного плана земельного участка. Теперь такие документы выдаются только в электронном виде. Об этом сообщили в Минэкономразвития.
Как отмечается на сайте ведомства, электронный документооборот должен помочь сформировать благоприятный инвестиционный климат, поскольку процент отказов по электронным обращениям ниже, а их рассмотрение занимает меньше времени.
В сообщении уточняется, что такое новшество актуально, прежде всего, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые намереваются возводить дома выше трех этажей. Что касается граждан и частного строительства, то для таких видов застройки условия остаются прежними.
Для справки
По прогнозам минэкономразвития РБ, в 2021 году доля обращений за разрешениями на строительство, подаваемых в электронном виде, должна достичь 70%. Уже сейчас работать таким образом начали в 47 районах Башкирии.