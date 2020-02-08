В Башкирии упростили порядок оформления разрешений на строительство

Вступило в силу постановление правительства Башкирии, которое существенно упрощает порядок оформления на строительство и получение градостроительного плана земельного участка. Теперь такие документы выдаются только в электронном виде. Об этом сообщили в Минэкономразвития.

Как отмечается на сайте ведомства, электронный документооборот должен помочь сформировать благоприятный инвестиционный климат, поскольку процент отказов по электронным обращениям ниже, а их рассмотрение занимает меньше времени.

В сообщении уточняется, что такое новшество актуально, прежде всего, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые намереваются возводить дома выше трех этажей. Что касается граждан и частного строительства, то для таких видов застройки условия остаются прежними.

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