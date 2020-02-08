Стало известно, что нужно было в Уфе экс-министру обороны РФ Анатолию Сердюкову

Накануне, 7 февраля, появились новости о том, что в Уфе побывал Анатолий Сердюков, ранее известный более, как министр обороны страны. Теперь же он пребывает в должности индустриального директора авиационного кластера Госкорпорации «Ростех» и приехал в Уфу, чтобы принять участие в совещании на базе Центра профессионально образования (ЦПО) «ОДК-УМПО».

Как сообщили в пресс-службе Госкорпорации «Ростех», в ходе совещания в Уфе осуждались планы строительства учебно-производственного цеха для ЦПО на территории первой площадки УМПО. Эскизный проект цеха, который замет 2,6 га площади, уже готов.

Строительства нового цеха необходимо для расширения возможностей обучения молодых специалистов и переподготовки работников предприятия. Пока же в рамках пилотного проекта ЦПО проводит обучение студентов на базе Уфимского машиностроительного колледжа, Уфимского авиационного техникума и в учебных мастерских предприятия.

После открытия нового цеха выпуск студентов увеличится до 2 тысяч специалистов в год. Все они смогут работать а подразделениях компании «Ростех» как в Башкирии, так и за ее пределами. Помимо совещания на УМПО, Анатолий Сердюков также встретился и с главой Башкирии Радием Хабировым.

Глава Башкирии во время беседы отметил, что на фоне успешной деятельности УМПО, остается пока не ясной до конца дальнейшая судьба КумАПП, доля отгруженной продукции которого, по данным РБК, за пять лет сократилась с 71% до 53%.

Радий Хабиров подчеркнул, что власти Башкирии настаивают на сохранении КумАПП как серийного производителя вертолетов семейства «Камов».