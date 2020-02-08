Принято решение о строительстве крупного логистического центра под Уфой
Соответствующее распоряжение издано правительством Башкирии.
Накануне, 7 февраля, стало известно, что правительство Башкирии издало распоряжение о предоставлении земельных участков общей под Уфой в аренду под строительство логистического почтового центра. Документ опубликован на официальном портале правовой информации РБ.
Примечательно, что согласно распоряжению администрация Уфы должна без проведения торгов предоставить земельные участки московскому подрядчику - АО «Национальные логистические технологии».
Из распоряжения понятно, что речь идет о земельных участках общей площадью 88 тысяч квадратных метров, они расположены вдоль трассы Р-240 Уфа-Оренбург неподалеку от села Локотки. Общая кадастровая стоимость участков достигает 35 млн рублей.
По данным «Коммерсанта», обсуждение проекта началось еще в 2018 году. Ранее предполагалось завершить его возведение до конца 2020 года. Проекту присвоен статус масштабного инвестиционного проекта.