Из Уфы в Новосибирск начнет летать еще одна авиакомпания

Авиакомпания S7 Airlines запускает рейс из Уфы в Новосибирск. Полеты будут осуществляться на самолетах Embraer 170. Вылеты из Уфы – по средам и воскресеньям. Время в полете – 2 часа 45 минут. Первый рейс запланирован на 29 апреля.