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Башкирия получит 773,4 миллиона на завершение строительства двух школ
Сюжеты:
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Башкирия получит 773,4 миллиона на завершение строительства двух школ

8 февраля 2017, 13:09Экономика
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