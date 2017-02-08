Башкирия получит 773,4 миллиона на завершение строительства двух школ

Башкирия в этом году из федерального бюджета получит субсидию в размере 773,4 млн руб на софинансирование мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, следует из постановления правительства России.

В министерстве образования Башкирии уточнили, что эти средства будут направлены на завершение работ по строительству двух уфимских школ: в микрорайоне «Дема-8» и «Колгуевский».