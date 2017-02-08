Башкирия получит 773,4 миллиона на завершение строительства двух школ
8 февраля 2017, 13:09Экономика
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Средства будут направлены на две уфимские школы.
Башкирия в этом году из федерального бюджета получит субсидию в размере 773,4 млн руб на софинансирование мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, следует из постановления правительства России.
В министерстве образования Башкирии уточнили, что эти средства будут направлены на завершение работ по строительству двух уфимских школ: в микрорайоне «Дема-8» и «Колгуевский».
Всего субсидии в размере 25 млрд руб распределены между 57 субъектами страны.
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