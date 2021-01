Только с согласия работника. Спикер парламента Башкирии разъяснил закон «об удалёнке»

Глава регионального парламента Башкирии прокомментировал закон о дистанционной (удалённой) работе.

Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев прокомментировал новый закон, касающийся организации удаленной работы, предполагающей деятельность сотрудника вне офиса и его связь с работодателем по интернету. По его словам, в документе закреплены гарантии как для работника, так и для его работодателя. Главное – перевод на «удалёнку» возможен только с согласия работника за исключением чрезвычайных ситуаций, требующих срочного реагирования. При этом работодатель обязан обеспечить сотрудника необходимым для работы оборудованием и программными продуктами. Заработная плата также не должна урезаться при условии сохранения прежнего объема работы. Толкачев обратил внимание на то, что удалённая работа может лишить людей права на отдых, поскольку им придется постоянно быть на связи с работодателем. Поэтому в законе есть такое понятие, как «нарушение права на офлайн», которое должно защитить сотрудника от переработок. Это значит, что работа сверх нормативов должна дополнительно оплачиваться. Вопрос об увольнении сотрудника, работающего на удалёнке, можно ставить в случае, если он два дня без уважительной причины не выходит на связь с работодателем. такое поведение приравнивается к прогулу. Константин Толкачев подчеркнул, что закон стел особенно актуален в связи с пандемией коронавируса.

