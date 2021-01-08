Только с согласия работника. Спикер парламента Башкирии разъяснил закон «об удалёнке»

Толкачев обратил внимание на то, что удалённая работа может лишить людей права на отдых, поскольку им придется постоянно быть на связи с работодателем. Поэтому в законе есть такое понятие, как «нарушение права на офлайн», которое должно защитить сотрудника от переработок. Это значит, что работа сверх нормативов должна дополнительно оплачиваться.