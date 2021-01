По данным регионального управления Федеральной налоговой службы, в Башкирии сейчас проживают, как минимум, десять человек, которые задекларировали свой годовой доход на сумму, превышающую 1 млрд рублей.

Такой вывод специалисты сделали после анализа итогов прошлогодней декларационной кампании. По подсчетам налоговиков, региональная казна должна пополниться налоговыми отчислениями от доходов этих десяти человек на общую сумму около 70 млн рублей. Примечательно, что всего год назад, в начале 2020 года, налоговики сообщали о девяти рублевых миллиардерах, проживающих в Башкирии.

