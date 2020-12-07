В Уфе не нашли подрядчика, который вывозил бы мусор за 210 миллионов рублей

В Уфе не нашли подрядчика, который вывозил бы мусор за 210 миллионов рублей

Вчера, 14:10ЭкономикаКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Муниципальное унитарное предприятие «Спецавтохозяйство» города Уфы провело аукцион на выбор подрядчика, который должен был вывозить мусор из Октябрьского района города.

На сайте госзакупок указано, что итоги конкурса на госконтракт стоимостью свыше 210 миллионов рублей, были подведены 3 декабря. К сожалению, победителя выбрать не удалось.

В документах сказано, что в течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона было подано единственное предложение о цене контракта. Когда потенциальный подрядчик прошел на второй этап конкурса выяснилось, что поданная документация не соответствует требованиям.

Известно, что по условиям контракта победитель должен был вывозить твердые коммунальные крупногабаритные отходы из Октябрьского района Уфы на полигон, расположенный в Черкассах.

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