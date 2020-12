Сегодня, 7 декабря, на оперативном совещании в правительстве Башкирии министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов озвучил стоимость будущей весенне-полевой компании. С февраля по июнь 2021 года планируется потратить 7,5 миллиардов рублей.

— До 15 декабря мы должны заключить все соглашения с Минсельхозом России. Если мы до конца года заключаем все соглашения, тогда сможем уже в конце января-февраля аграриям выплатить федеральные деньги, отметил Ильшат Фазрахманов. Также по словам министра сельского хозяйства в 2020 году по итогам 10 месяцев приобретено 3150 единиц техники и оборудования. Сумма всех приобритений превышает 9,12 миллиардов рублей, что почти на 3 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter