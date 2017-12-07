Стартаперы: как на высоком уровне обустроить офис при минимальных затратах

При открытии нового дела молодые предприниматели России нередко сталкиваются с нехваткой денег для приобретения самых необходимых вещей, например, офиса и обстановки для него. Даже при наличии идеи стартапа ее воплощение затрудняется нехваткой финансов.

Видео Видео: finoteka.ru

Сайт finoteka.ru поделился видео, где молодой предприниматель рассказывает, как он смог по минимальным ценам купить все нужное для своего дела. По его словам, сайт Агентства страхования вкладов (АСВ) помог ему приобрести предметы по ценам существенно ниже рыночных. Агентство представляет собой государственную структуру, которая занимается проблемами вкладчиков закрывшихся банков. Чтобы вернуть долги кредитных учреждений их клиентам, агентство распродает имущество учреждений.