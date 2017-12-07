Эксперты ВШЭ: жители России в 2017 году избавлялись от иностранной валюты

В 2017 году жители России больше продавали иностранную валюту, чем приобретали ее.

Как пишет издание Dni.ru, эту тенденцию отметили эксперты Центра развития Национального исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) в своем исследовании «О чем говорит ВВП».

Потерю интереса к валюте эксперты объясняют низким уровнем выгоды от вложения в нее и укреплением курса рубля. По статистике регулятора, в сентябре упал спрос на покупку долларов и евро.

Во втором квартале 2017 года чистое предложение валюты возросло до 6,2 миллиарда долларов. Это составляет 1,6% ВВП. На фоне отпускного сезона, в июле и августе спрос на валюты вырос. А в сентябре он снова пошел вниз.

Курс рубля в текущем году сохраняется на стабильном уровне. С начала года он вырос в сравнении с долларом на 1,6%. Один из авторов исследования, замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов, считает, что в ближайшие годы спрос на покупку долларов и евро среди россиян вряд ли вырастет.

По его мнению, это возможно только в ситуации, если граждане почувствуют приближение новой девальвации рубля. Эксперт уверен, что россияне будут распродавать ранее сделанные сбережения.

Такую точку зрения не поддерживает профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) Михаил Портной. Он прогнозирует, что к 2018 году спрос на покупку долларов и евро увеличится.