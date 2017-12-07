Банк закрылся: что будет, если не платить за кредит?

В России кредиты приобретают все большую популярность у граждан. Однако в СМИ часто появляются сообщения, что у кредитного учреждения отозвали лицензию или что оно стало банкротом. Как поступить в такой ситуации их клиентам, и нужно ли выплачивать денежные займы?

Видео Видео: finoteka.ru

В рамках проекта finoteka.ru вышло видео, где на примере молодого человека, решившего запустить свою закусочную, рассказывается, что последует, если перестать выплачивать кредит. Чтобы открыть свое дело, мужчина взял крупный кредит. Перед этим он составил план по ведению бизнеса и его окупаемости в будущем. Но банк закрылся. Начинающий предприниматель был плохо знаком с системой кредитов и решил, что в такой ситуации можно прекратить выплаты банку, а оставшиеся средства потратить по своему желанию.