Минэнерго России и ФАС обсудят с нефтяниками цены на топливо

Со слов Медведева, в соответствии с постановлением Министерству энергетики вместе с антимонопольной службой вменяется в обязанность заключить с хозяйственными субъектами соглашение о разработке и реализации мер по стабилизации и развитию внутреннего рынка нефтепродуктов. Глава правительства также подчеркнул, что соблюдение договоренностей будет строго отслеживаться. Если они будут размываться, государство введет заградительные пошлины на экспорт.

Газета «Известия» пишет, что 31 октября правительство заключили предварительное соглашение о фиксации стоимости топлива на уровне июля 2018 года. Таким образом, все вертикально интегрированные компании и все независимые НПЗ обязались поставлять бензин и дизельное топливо в объемах, регламентированных по состоянию на соответствующий месяц 2017 года плюс 3%. Соглашение вступило в силу 1 ноября и будет действовать до 31 марта 2019 года.