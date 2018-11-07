Минэнерго России и ФАС обсудят с нефтяниками цены на топливо
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба обязаны заключить с нефтяными компаниями соглашение о стабилизации цен на топливо.
Со слов Медведева, в соответствии с постановлением Министерству энергетики вместе с антимонопольной службой вменяется в обязанность заключить с хозяйственными субъектами соглашение о разработке и реализации мер по стабилизации и развитию внутреннего рынка нефтепродуктов. Глава правительства также подчеркнул, что соблюдение договоренностей будет строго отслеживаться. Если они будут размываться, государство введет заградительные пошлины на экспорт.
Газета «Известия» пишет, что 31 октября правительство заключили предварительное соглашение о фиксации стоимости топлива на уровне июля 2018 года. Таким образом, все вертикально интегрированные компании и все независимые НПЗ обязались поставлять бензин и дизельное топливо в объемах, регламентированных по состоянию на соответствующий месяц 2017 года плюс 3%. Соглашение вступило в силу 1 ноября и будет действовать до 31 марта 2019 года.
Отмечается, что весной в России был зарегистрирован скачок цен на бензин. выросла стоимость бензина. По этим причинам с 1 июня власти решили уменьшить акцизы на бензин на 3 тыс. рублей и на дизель на 2 тыс. рублей за тонну. Вместе с тем, правительство и нефтяники будут сдерживать цены на уровне 30 мая. За счет таких действий, согласно информации Росстата, рост цен на бензин замедлился в 12 раз.