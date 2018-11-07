Аудиторы КСП Башкирии нашли в Нуримановском районе нарушения на 160 миллионов рублей

Летом этого года в Нуримановском районе работали аудиторы Контрольно-счетной палаты (КСП) Башкирии. Они проверяли, во-первых, насколько эффективно тратятся в районе бюджетные средства республиканского бюджета (районная казна дефицитна). Во-вторых, было проанализировано социально-экономическое положение района. Результаты проверки неутешительны.

Проверка касалась двух последних лет – 2016 и 2017. За этот период руководство региона неэффективно израсходовало 160 миллионов бюджетных рублей. Нарушений куча – они перечислены на нескольких листах отчетов и писем. Среди наиболее бросающихся в глаза нарушений можно выделить следующие.

Административно-управленческий персонал района получил лишнюю зарплату – 32,2 миллиона рублей. Недостижение показателей и неэффективное использование субсидий при формировании муниципальных заданий – 42,7 миллиона рублей. Нарушения при использовании субсидий на поддержку малого бизнеса – 2,9 миллиона рублей. В частности, одному предпринимателю на развитие бизнеса выдана поддержка в размере 300 тысяч рублей. Но предприниматель скоро перестал что-либо предпринимать и прекратил свое существование в качестве бизнесмена. При ремонте детского сада «Светлячок» не выставлены подрядчику штрафные санкции в размере 345 тысяч рублей. При этом подрядчику оплатили невыполненные работы в размере 245 тысяч рублей. Отсутствие системной налоговой работы привело к снижению собственной доходной базы районной казны на 6,1 миллиона рублей.

Помимо нарушений бюджетного законодательства в районе проверяющие нашли нарушения обращения с муниципальным имуществом. В частности, допущено снижение остаточной стоимости в реестре муниципального имущества на 0,7 миллиарда рублей. 5 земельных участков площадью более 11 гектаров использовались не по назначению. Еще 19 с лишним гектаров были оформлены без правильных документов. Также в районе производилась незаконная добыча полезных ископаемых – глины и природного камня.

Руководство Контрольно-счетной палаты постановило: нарушения устранить, виновных наказать. Отчитаться нужно в срок до 1 декабря текущего года.

Администрация Нуримановского района с выявленными нарушениями согласна, но не совсем и не со всеми. На своем сайте она разместила информацию о том, как, по их мнению, найденные нарушения правильно интерпретировать.

В частности, руководство района считает, что сама по себе информация о результатах проверки может у «простого обывателя» создать впечатление, что в районе все являются «недобросовестными работниками и коррупционерами».

Дело в том, что нарушения бюджетного законодательства на сумму в 160 миллионов рублей – это не означает, что эти 160 миллионов были разворованы. Это означает одно из двух: либо запланированные мероприятия, финансируемые за счет бюджетных средств, не выполнены. Либо они выполнены, но с превышением финансирования, то есть, дороже, чем было запланировано.

Из всех выявленных нарушений администрация района однозначно признала только 245 тысяч рублей – это оплата за несуществующие работы по ремонту детского садика в районе. Говорят, что сейчас ведется работа по возврату этих денег. А что касается земельных нарушений, то в сообщении администрации говорится, что это они сами просили КСП проверить, а то раньше до этого никак не могли найти управу на недобросовестных арендаторов.

В целом, по заверению администрации Нуримановского района, выявленные нарушения не носят системный характер, то есть, как будто случайно получились что ли, недоглядели. Ну и, конечно же, злого умысла в этом никакого нет. И вообще, это типовые нарушения, во всех районах, мол, такое происходит.

31 октября пять депутатов Совета Нуримановского района обратились к главе районного Совета Илшату Ахтямову с требованием рассмотреть на ближайшем заседании Совета вопрос о расторжении контракта с главой районной администрации Азаматом Нусратуллиным. В качестве причины своих требований авторы обращения указали нарушение им условий контракта в части решения вопросов местного значения и утрату им доверия депутатов районного Совета.