В России застройщики должны в течение трех лет отказаться от дольщиков

Владимир Путин поручил в течение трех лет отказаться от долевого строительства.

В России в течение трех лет застройщики должны отказаться от долевого строительства. Президент России Владимир Путин дал поручение разработать меры по поэтапному замещению долевого строительства в течение трех лет другими источниками финансирования. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства страны.

Отметим, что по данным экспертов, в настоящее время большая часть жилья строится за счет граждан.

Напомним, что в середине октября в стране заработал «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства». Фонд будет принимать обязательные взносы от застройщиков — 1,2% от цены каждого договора долевого участия (ДДУ). Средства пойдут либо на компенсации дольщикам проблемных объектов, либо на завершение строительства домов.

Начальник отдела маркетинга ГК "Жилстройинвест" Иван Зорин:

- На данный момент механизмы проектного строительства с привлечением банков абсолютно не проработаны. Ситуацию о дальнейших вариантах развития отрасли в рамках данной схемы довольно тяжело комментировать, но если условия, которые заложены в 218 ФЗ останутся без изменений, то застройщики постепенно будут покидать строительный рынок.

Крупному застройщику невыгодно работать с привлечением кредитов. Это является дополнительным обременением как для самого застройщика, так и для покупателей квартир. С моей точки зрения данная схема изначально обречена на провал. Бизнес не может строится только в кредит. Компании должны видеть перспективы своего развития, а не сотрудника банка в ожидании очередного платежа. В перспективе на строительном рынке останется только с 10-15 строительных компаний "монстров", которые смогут осилить строительство домов за счет собственных активов, без привлечения банковских кредитов. Фактически застройщик будет строить дом на свои средства и после его продавать. Цена за квадратный метр при этом уже не будет диктоваться конкуренцией, которая фактически будет отсутствовать и потребительским спросом (дефицит жилья в перспективе 10 лет станет колоссальным). Цена станет монополизирована застройщиками и явно будет выше нынешней в разы. Но это пессимистичный сценарий. При текущей ситуации и негативных тенденциях в ближайшие два года мы увидим рост цен в районе 20-40%.