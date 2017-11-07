В России резко выросли оптовые цены на бензин

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Повышение цены зафиксировано с 30 октября по 3 ноября.
В европейской части России с 30 октября по 3 ноября этого года зафиксировано повышение оптовых цен на все виды моторного топлива, сообщает Прайм.
Бензин 95 Класса 5 подорожал на прошлой неделе до 47 760 руб./т, что на 155 руб./т больше, чем неделей ранее. Цена на бензин 92 Класса 5 за указанный период повысилась на 158 руб./т, составив 44 565 руб./т.
Цена на дизельное топливо летнее Класса 5 выросла на 181 руб./т – до 43 753 руб./т.
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