В России резко выросли оптовые цены на бензин

Повышение цены зафиксировано с 30 октября по 3 ноября.

В европейской части России с 30 октября по 3 ноября этого года зафиксировано повышение оптовых цен на все виды моторного топлива, сообщает Прайм.

Бензин 95 Класса 5 подорожал на прошлой неделе до 47 760 руб./т, что на 155 руб./т больше, чем неделей ранее. Цена на бензин 92 Класса 5 за указанный период повысилась на 158 руб./т, составив 44 565 руб./т.