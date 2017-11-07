В минсельхозе Башкирии пояснили, как будут бороться с приписками по скоту

Ведомство планирует пересмотреть систему статистической отчетности.

Минсельхоз Башкирии на сегодня не обладает полной информацией по поголовью скота в республике. Для этого ведомство намерено пересмотреть систему статистической отчетности в следующем году.

Как пояснил сегодня на пресс-конференции министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов, ведомство владеет информацией по поголовью сегодня на 80%. Ликвидировать «белые пятна» в статистике поможет новая система статотчетности.

- Мы делаем попытки выровнять ситуацию, - отметил Фазрахманов. - Статистика сегодня ведет не сплошное обследование, а выборочное. Мы хотим запустить в следующем году новую систему, провести инвентаризацию и идентификацию скота, населения, сельхозпредприятий. Сейчас мы готовим нормативно-правовой акт, скорее всего, это будет постановление. К концу 2018 года мы будем полностью владеть информацией, сколько скота у нас есть.

Напомним, недавно на нашем сайте был опубликован материал о состоянии животноводства, в котором обсуждалась тема приписок.

- Часто фермеры завышают данные о поголовье скота: называют одну цифру, а на самом деле она совсем другая, гораздо меньше, - заявила тогда ветеринарный врач Раиса Бикмурзина, говоря о ситуации в Благовещенском районе. А по заявлению депутата Шушнурского сельсовета Зайката Лукманова сотрудники МВД в сентябре решили провести проверку. Депутат считает, что данные, по которым хозяйства Краснокамского района получают субсидии, завышены минимум в два раза.