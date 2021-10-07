Мишустин: РИФ-2022 пройдет 17–19 февраля в Сочи

Российский инвестиционный форум (РИФ-2022) состоится в Сочи с 17 по 19 февраля будущего года. Об этом в ходе заседания российского правительства заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Председатель Правительства РФ отметил, что в ходе мероприятия планируется обсудить воплощение в жизнь стратегических инициатив и национальных целей развития, предложенных президентом России Владимиром Путиным, сообщает rostovgazeta.ru. Как рассказал вице-премьер РФ, глава оргкомитета РИФ-2022 Дмитрий Чернышенко, Российский инвестиционный форум будет проводиться на базе «Сириуса». В течение трех дней собравшиеся поговорят о социально-экономическом, инновационном и научно-технологическом развитии. Кроме того, последний день мероприятия планируется посвятить также неформальному общению с молодежью. И конечно же, при проведении мероприятий будут приняты все меры антиковидной безопасности. Отмечается, что первое совещание оргкомитета РИФ-2022 состоится в скором времени. Предложения по программе форума уже озвучили регионы страны, Фонд Росконгресс и Агентство стратегических инициатив. Как рассказал директор Росконгресса Александр Стуглев, форум, по сути, представляет собой площадку для общения бизнесменов и представителей региональных властей при участии экспертов мирового уровня. Он также выразил уверенность, что РИФ-2022 поможет сторонам, заинтересованным в сотрудничестве, прийти к оптимальному соглашению.

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