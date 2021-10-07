Американский суд одобрил выплату Тиньковым $448,9 млн в рамках сделки со следствием

Американский суд одобрил выплату Тиньковым $448,9 млн в рамках сделки со следствием

Американский суд одобрил выплату Тиньковым $448,9 млн в рамках сделки со следствием

Вчера, 19:12
Экономика
Фото: wikipedia.org
Известного российского бизнесмена Олега Тинькова приговорили к выплате штрафа в размере 448 957 108 долларов в рамках соглашения с Минюстом США.

Речь идет о деле, возбужденном по факту уклонения от уплаты налогов, пишет информационный портал RT.

Соответствующие документы фигурируют в электронной базе суда Северного округа американского штата Калифорния. Из них следует, указанную сумму средств получит Налоговое управление Соединенных Штатов.

В американском Минюсте уточнили, что обозначенная судом сумма включена в те 506 миллионов долларов, которые российский предприниматель согласился заплатить в рамках сделки со следствием. Сюда вошли не выплаченные Тиньковым налоги за 2013 год, проценты по ним, а также штрафная санкция за мошенничество.

Ранее стало известно о том, что в рамках сделки с правосудием США Олег Тиньков проведет под надзором один год и обеспечит выплату штрафа в сумме 250 тысяч долларов.

Бизнесмен заявил, что признает свою вину только в одном — он действительно не выплачивал налоги. Тиньков отметил, что нарушений действующего в США налогового законодательства с его стороны никогда не было.

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