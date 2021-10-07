Американский суд одобрил выплату Тиньковым $448,9 млн в рамках сделки со следствием

В американском Минюсте уточнили, что обозначенная судом сумма включена в те 506 миллионов долларов, которые российский предприниматель согласился заплатить в рамках сделки со следствием. Сюда вошли не выплаченные Тиньковым налоги за 2013 год, проценты по ним, а также штрафная санкция за мошенничество.