Американский суд одобрил выплату Тиньковым $448,9 млн в рамках сделки со следствием

Речь идет о деле, возбужденном по факту уклонения от уплаты налогов, пишет информационный портал RT.
Соответствующие документы фигурируют в электронной базе суда Северного округа американского штата Калифорния. Из них следует, указанную сумму средств получит Налоговое управление Соединенных Штатов.
В американском Минюсте уточнили, что обозначенная судом сумма включена в те 506 миллионов долларов, которые российский предприниматель согласился заплатить в рамках сделки со следствием. Сюда вошли не выплаченные Тиньковым налоги за 2013 год, проценты по ним, а также штрафная санкция за мошенничество.
Ранее стало известно о том, что в рамках сделки с правосудием США Олег Тиньков проведет под надзором один год и обеспечит выплату штрафа в сумме 250 тысяч долларов.
Бизнесмен заявил, что признает свою вину только в одном — он действительно не выплачивал налоги. Тиньков отметил, что нарушений действующего в США налогового законодательства с его стороны никогда не было.