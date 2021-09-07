Премию InterComm 2021 получат лучшие проекты в сфере коммуникации

До 17 сентября 2021 года можно подать заявку на участие в церемонии награждения. В этом году награждать лауреатов будут в онлайн- и в офлайн-форматах. По мнению Ларисы Рудаковой, главы оргкомитета InterComm 2021, из-за пандемии изменился рабочий формат, и это повлияло на специалистов в сфере коммуникаций. Она добавила: «Ждём необычные, сильные, прорывные проекты».