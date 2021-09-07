Премию InterComm 2021 получат лучшие проекты в сфере коммуникации

Всего за 12 лет проведения данного мероприятия приняло участие около 400 компаний и 700 проектов. Награждено 15 лучших из них, сообщает newsnn.ru.
До 17 сентября 2021 года можно подать заявку на участие в церемонии награждения. В этом году награждать лауреатов будут в онлайн- и в офлайн-форматах. По мнению Ларисы Рудаковой, главы оргкомитета InterComm 2021, из-за пандемии изменился рабочий формат, и это повлияло на специалистов в сфере коммуникаций. Она добавила: «Ждём необычные, сильные, прорывные проекты».
Жюри будут оценивать достижения победителей в 14 номинациях, актуальных для рынка. Среди них стоит отметить: «Общий знаменатель» (проекты по созданию коммуникационной среды), «Энергия команды» (проекты по развитию корпоративной культуры и ценностей), «Работа мечты» (проекты по развитию бренда работодателя), «Территория добра» (проекты в сфере КСО и волонтёрства), «Точка роста» (проекты в сфере обучения персонала).
Также следует отдельно отметить такие номинации: «Стратегия» (стратегии HR-коммуникаций 2020 года), «Образ жизни» (проекты в сфере well-being и развития work & life balance персонала), «Медиа» (отраслевые, корпоративные и бренд-медиа), «Команда года» (выбор лучшего корпоративного подразделения в сфере коммуникаций), «Событие» (проекты в сфере организации корпоративных мероприятий), «Мастер коммуникаций» (лидеры корпоративных коммуникаций), «Люди и технологии» (корпоративные цифровые технологии), «Амбассадор компании» (проекты по формированию сообщества амбассадоров) и «Антикризис» (проекты в области антикризисных кампаний).
Премия InterComm 2021 уже много лет пользуется отличной репутацией благодаря высокому уровню организации мероприятия и профессиональным членам жюри, среди которых топ-менеджеры из зарубежных и российских компаний. Эксперты дают объективную оценку номинантам, у которых есть возможность сравнить себя со своими конкурентами.
Британский институт корпоративных коммуникаций IoIC (Institute of Internal Communications) будет в первый раз оказывать поддержку премии.
Организатором мероприятия выступит InterComm.media. Организационным партнером станет коммуникационная группа «МедиаЛайн». Информационным партнером InterComm 2021 является холдинг 1MI. Более детальную информацию о премии можно узнать на сайте https://intercomm.media/premiya3/.