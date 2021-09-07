МВД Башкирии закупит почти 34 тысячи экземпляров Конституции России

Согласно данным на сайте госзакупок, победитель аукциона должен поставить 33 919 экземпляра брошюр формата А5 в течение 10 дней после заключения контракта.
Результаты торгов будут объявлены 8 сентября.
Напомним, Госкомитет Башкирии по конкурентной политике снова ищет поставщика вертолёта в лизинг. Первый аукцион был сорван, поскольку на участие в торгах не поступило ни одной заявки. Начальная максимальная стоимость контракта составляет 995,4 миллиона рублей. Летательный аппарат будут использовать в чрезвычайных ситуациях, таких как тушение пожаров или спасение людей на воде.