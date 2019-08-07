В Китае наблюдается очередное рекордное падение курса валюты

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Курс национальной валюты Китая упал до минимума с мая 2008 года: теперь один доллар США эквивалентен 6,9996 юаням.
Об этом решении Народного банка КНР стало известно 7 августа, сообщает газета «Известия».
Курс национальной валюты регулятор снижает пятый рабочий день подряд. По мнению некоторых экспертов, это может быть связано с заявлениями Вашингтона об очередном введении пошлин на товары из Китая. Снижение курса также объясняется замедлением темпов роста мировой экономики и уменьшением ставок многих центробанков.
На фоне падения юаня 5 августа США обвинили Китай в манипулировании курсом валюты. Подобные заявления Вашингтона возмутили Пекин.
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