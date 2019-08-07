В Китае наблюдается очередное рекордное падение курса валюты

Курс национальной валюты регулятор снижает пятый рабочий день подряд. По мнению некоторых экспертов, это может быть связано с заявлениями Вашингтона об очередном введении пошлин на товары из Китая. Снижение курса также объясняется замедлением темпов роста мировой экономики и уменьшением ставок многих центробанков.