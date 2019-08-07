Повышать производительность труда в Башкирии будут при помощи «пяти шагов»

В Башкирии разработан план мероприятия в рамках нацпроекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Об этом сообщили в правительстве Башкирии.

Целью проекта является повышение производительности труда в Башкирии на 6,2% к 2024 году. Для поддержки полезной инициативы из федерального бюджета будет выделен 1,35 млрд рублей. Данная идея полностью соответствует «майским указам» Владимира Путина.

Отметим, что краеугольным камнем вышеупомянутых мероприятий станет так называемая концепция «Пяти шагов», более известная как технология бережливого производства. Данную систему оптимизации трудовых процессов будут внедрять на всех предприятиях республики.

Она представляет собой пять принципов: сортировку и удаление лишнего оборудования и материалов, распределение каждой вещи по мере важности в рабочем процессе, постоянное поддержание порядка на рабочем месте разграничение зон, стандартизация трудового процесса и дисциплина.