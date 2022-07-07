Сбербанк и «Силарус» подписали соглашение о сотрудничестве

Технический кремний – базовый материал для высокотехнологической промышленности. Он применяется во многих сферах: от современной микроэлектроники до металлургии, и сегодня в России наблюдается дефицит качественного кремния. Проект компании «Силарус» решит сразу две важные задачи: импортозамещение и вовлечение местных поставщиков и производителей в производственный цикл проекта. Новое производство сможет полностью закрыть потребности российского рынка. Проект будет оснащен современным оборудованием, обладающим высокими экологическими характеристиками. Аналогичные предприятия успешно работают в США, Норвегии, Германии, Франции и в Китае.