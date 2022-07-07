Сбер на ИННОПРОМ-2022: цифровые сервисы для помощи врачам и заботы о здоровье

На ИННОПРОМЕ-2022 Сбер представил современные цифровые сервисы для системы здравоохранения, а также для заботы о здоровье, в числе которых СБЕР ЕАПТЕКА, дистанционный мониторинг пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями (ХНИЗ) от СберЗдоровья, «КТ Лёгких» и «Цифровой ФАП» от компании СберМедИИ, а также продукты Voice2Med и голосовой ассистент службы 122 от партнера Сбера – группы компаний ЦРТ. О решениях рассказал управляющий директор центра индустрии здоровья Сбера Сергей Жданов в ходе сессии «Цифровое здравоохранение».
Цифровые технологии Сбера и компаний-партнёров демонстрируют высокую востребованность и используются врачами и жителями по всей стране. Один из примеров — интернет-сервис продажи и доставки товаров для здоровья и красоты СБЕР ЕАПТЕКА активно развивается во всех регионах страны, включая Свердловскую область. Сегодня в области в формате сервиса работают уже 107 аптек, в том числе три аптеки прямо в офисах Сбера, а также хаб для распределения товаров в Екатеринбурге.
Практическую помощь региональным медикам оказывают продукты компании СберМедИИ: «КТ Лёгких» и «Цифровой ФАП». Сервис диагностики заболеваний с помощью искусственного интеллекта (ИИ) «КТ Лёгких» активно используется в медицинских учреждениях Свердловской области, как и по стране в целом. В 2021 году алгоритмы ИИ обрабатывали снимки органов грудной клетки в ГКБ № 14, городской больнице Асбеста, противотуберкулезном диспансере и Центральной ГКБ № 24. Использование сервиса позволило существенно снизить нагрузку на рентгенологов: ИИ автоматически выделяет опасные участки, на которые нужно обратить внимание врачу, высчитывает долю поражения лёгких и помогает приоритизировать снимки. Аппаратно-программный комплекс «Цифровой ФАП» от СберМедИИ представляет собой диагностическое оборудование, собранное в компактный кейс для безопасной транспортировки и хранения, с подключением к интернету и сервисам на базе искусственного интеллекта и уже успешно используется в Центральной ГКБ № 3. «Цифровой ФАП» повышает эффективность первичной медико-санитарной помощи и диспансеризации в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП). Он обеспечивает связь между медицинскими организациями и труднодоступными районами, позволяя сельским жителям получать широкий спектр обследований, плановых и экстренных консультаций от профильных специалистов центральных больниц региона.
Ещё один продукт на базе искусственного интеллекта, который помогает врачам в их ежедневной работе – продукт Voice2Med, разработанный группой компаний ЦРТ — партнёром Сбера. Решение при помощи ИИ даёт возможность заполнять медицинские протоколы голосом, а не текстом: речь врача автоматически расшифровывается. Решение экономит более 20% времени врачей на заполнении медицинских протоколов, а качество распознавания речи достигает 97–98%. Voice2Med доступен врачам восьми специальностей и используется уже в 65 регионах страны, в том числе в городских больницах № 8 и № 11 Екатеринбурга и в частном медицинском центре «Доктор Плюс». На ИННОПРОМ также шла речь о ещё одной разработке ЦРТ — голосовом ассистенте единой региональной информационно-справочной службы 122 — может вызвать врача на дом, записать и пригласить на вакцинацию,приём к врачу и диспансеризацию, организовать получение результатов лабораторных исследований, зарегистрировать жалобы и проконсультировать по другим вопросам получения медицинской помощи.
Сергей Жданов, управляющий директор центра индустрии здоровья Сбера:
«Технологии и решения, разработанные Сбером и компаниями-партнёрами, внедряются и уже работают во многих регионах страны, помогают гражданам получать сервисы и услуги самым удобным способом, повышают доступность и качество медицинской помощи, являются надёжными помощниками врачей, дают возможность более качественно следить за своим здоровьем. Разрабатывая наши сервисы — телемедицину, дистанционный мониторинг и запись к врачу от СберЗдоровья, цифровые медицинские решения с использованием ИИ и сервис заказа лекарств СБЕР ЕАПТЕКА, — мы ориентируемся на принципы индивидуального подхода к человеку и персонализации медицины.».
На стенде Сбера участники и гости ИННОПРОМА-2022 могли увидеть все цифровые решения и разработки для системы здравоохранения, в том числе и платформу для дистанционного мониторинга здоровья пациентов с ХНИЗ. Сервис разработан компанией СберЗдоровье для медицинского сопровождения людей с хроническими заболеваниями (сахарный диабет и артериальная гипертензия) и пациентов с COVID-19. Он уже помогает более 160 000 пациентам в 43 регионах страны. Мониторинг осуществляется с помощью носимых устройств (тонометры, глюкометры) и голосового робота. Пациенту регулярно звонит робот (разработан партнёром Сбера – группой компаний ЦРТ), которому человек сообщает показатели здоровья, а данные, переданные с носимых устройств, более точны, чем заполненный вручную пациентом электронный или бумажный дневник. При отклонении от нормы врач будет проинформирован и сразу свяжется с пациентом по телефону, в чате, в приложении или по видеосвязи — расскажет, как снизить артериальное давление, а в экстренной ситуации вызовет скорую. Информация о показателях хранится в цифровом дневнике здоровья в мобильном приложении СберЗдоровье, к которому в любой момент может обратиться и пациент, и врач.
ИННОПРОМ — международная промышленная выставка, которая проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года, главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России, на которой закладываются основы промышленной политики страны. Гости выставки — специалисты промышленных предприятий различных стран, принимающие решения о внедрении на производстве новой продукции и технологий.