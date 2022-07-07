Сбер на ИННОПРОМ-2022: цифровые сервисы для помощи врачам и заботы о здоровье

На стенде Сбера участники и гости ИННОПРОМА-2022 могли увидеть все цифровые решения и разработки для системы здравоохранения, в том числе и платформу для дистанционного мониторинга здоровья пациентов с ХНИЗ. Сервис разработан компанией СберЗдоровье для медицинского сопровождения людей с хроническими заболеваниями (сахарный диабет и артериальная гипертензия) и пациентов с COVID-19. Он уже помогает более 160 000 пациентам в 43 регионах страны. Мониторинг осуществляется с помощью носимых устройств (тонометры, глюкометры) и голосового робота. Пациенту регулярно звонит робот (разработан партнёром Сбера – группой компаний ЦРТ), которому человек сообщает показатели здоровья, а данные, переданные с носимых устройств, более точны, чем заполненный вручную пациентом электронный или бумажный дневник. При отклонении от нормы врач будет проинформирован и сразу свяжется с пациентом по телефону, в чате, в приложении или по видеосвязи — расскажет, как снизить артериальное давление, а в экстренной ситуации вызовет скорую. Информация о показателях хранится в цифровом дневнике здоровья в мобильном приложении СберЗдоровье, к которому в любой момент может обратиться и пациент, и врач.