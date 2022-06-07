ЖК Urbanica получил признание профессионального сообщества

Что касается побед жилых комплексов, то тут и правда список более чем весомый. В 2018 году сразу два объекта группы компаний «Первый Трест» - «Биосфера» и «На Успенской» - вошли в ТОП-5 лучших жилых комплексов России. В 2019 году жюри премии Urban Awards признали клубный дом «Соты» одним из «Лучших строящихся региональных ЖК бизнес-класса». В 2020 ЖК «Уфимский Кремль» стал абсолютным победителем в номинации: «Лучший жилой комплекс в Республике Башкортостан» и занял почётное 2 место в номинации «Лучший жилой комплекс в РФ» в федеральной премии ТОП ЖК. В начале 2021 года в номинации «За лучшую практику учета национальных традиций в современной архитектуре» по версии федеральной отраслевой премии «ТОП ЖК» заслуженно победил клубный дом «Соты». В середине года ЖК Grand&Grand вошёл в ТОП-5 «Лучших строящихся региональных ЖК бизнес-класса». А в 2022 году ЖК Urbanica, стал лучшим строящимся ЖК комфорт-класса в Приволжском федеральном округе. И мы уверены, что это отнюдь не последняя победа одного из ведущих застройщиков РБ, что вселяет надежду, что совсем скоро Уфа будет не только столицей Республики Башкортостан, но и станет архитектурной столицей России.