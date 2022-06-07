Башкирия потратила из бюджета 51,4 млрд рублей на соцсферу за I-й квартал 2022 года

Отчет об исполнении бюджета РБ за первый квартал 2022 года был опубликован на сайте правовой информации.

Правительство Башкирии опубликовала отчет об исполнении республиканского бюджета за первый квартал 2022 года. Согласно документу, процент исполнения к плану 2022 года составил 23,8% или более 60,1 миллиарда рублей. Отметим, что план на 2022 год — более 252,4 миллиарда рублей. Известно, что в сравнении с аналогичным периодом 2021 года объем доходов увеличился на 16,4 миллиарда рублей или в 1,4 раза. В графе расходов за первый квартал текущего года указанно 51,4 миллиарда рублей, из которых 80% — социальные расходы. В частности, расходы на социальную политику составили более 15,3 миллиарда рублей, далее на образование было потрачено 13,9 миллиарда рублей, на здравоохранение — 8,3 миллиарда рублей, на национальную экономику — 5,3 миллиарда рублей.

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