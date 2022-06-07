Башкирия потратила из бюджета 51,4 млрд рублей на соцсферу за I-й квартал 2022 года

Правительство Башкирии опубликовала отчет об исполнении республиканского бюджета за первый квартал 2022 года. Согласно документу, процент исполнения к плану 2022 года составил 23,8% или более 60,1 миллиарда рублей. Отметим, что план на 2022 год — более 252,4 миллиарда рублей.
Известно, что в сравнении с аналогичным периодом 2021 года объем доходов увеличился на 16,4 миллиарда рублей или в 1,4 раза.
В графе расходов за первый квартал текущего года указанно 51,4 миллиарда рублей, из которых 80% — социальные расходы.
В частности, расходы на социальную политику составили более 15,3 миллиарда рублей, далее на образование было потрачено 13,9 миллиарда рублей, на здравоохранение — 8,3 миллиарда рублей, на национальную экономику — 5,3 миллиарда рублей.