Мусорная реформа в действии: «Дюртюлимелиоводстрой» опровергает стереотипы

На днях в Башкортостан пришли новые машины для вывоза ТКО, стоимость каждой из них достигает 10 млн. рублей каждая. Как сообщили корреспонденту Mkset в компании «Дюртюлимелиоводстрой», обеспечившей поставки новой специализированной техники в республику, две машины отправились для сбора ТКО в Янауле, а одна — в Дюртюли, и они уже поставлены на линию.
Если кто-то решит, что три машины — это слишком мало, то спешим уточнить, что общий автопарк предприятия после пополнения уже достиг 110 специализированных мусоровозов, которые активно наводят порядок в населенных пунктах на северо-западе Башкортостана.
В наше время закупить технику непросто, этому препятствуют, в том числе, и западные санкции, по причине которых техника может остаться без комплектующих, ведь специализированную технику для уборки мусора в России в последние годы практически перестали производить. Было бы хорошо, если бы в ближайшее время это вопрос был решен внутри нашей страны. Мы на это очень рассчитываем, рассказала директор компании «Дюртюлимелиоводстрой» Лилия Нугаева.
По ее словам, недавно также в районы, которые обслуживает регоператор «Дюртюлимелиоводстрой», также поступили новые современные пластиковые контейнеры на смену устаревшим железным. В итоге в Янауле установили 90 новых контейнеров и еще 220 жёлтых для раздельного сбора мусора — поставили в Бирске.
Каждый такой контейнер стоит около 20 тысяч рублей. По словам специалистов, проблема, связанная с их закупкой, заключается в том, что производство их также весьма ограничено, и тут опять свою зловещую роль сыграли западные санкции, ведь в Россию перестали поступать импортные компоненты краски, добавляемые в пластик.
И тем не менее компания «Дюртюлимедиоводстрой» старается планово наращивать показатели оснащения населенных пунктов современными цветными баками для сбора мусора. Если в среднем по республике он равен 23,7%, то, к примеру, в Нефтекамске он уже достиг 45,53%;
Помимо этого, в Нефтекамске работают фандоматы для приёма пластиковой и алюминиевой тары, как раз такие аппараты ранее показывали главе Башкирии Радию Хабирову на экологической выставке в Уфе.
Кстати, «Дюртюлимелиоводстрой» — на сегодняшний день является единственным в республике регоператором, который закупил и безвозмездно передал муниципалитетам более 4,5 тысячи контейнеров для ТКО.
Общий объем инвестиций компании «Дюртюлимелиоводстрой», вложенных в повышение качества обслуживание жителей в наше непростое время, когда свёрнуты практически все инвестиционные программы, пр5вышает 30 млн рублей. Инвестиции «Дюртюлимелиоводстрой» предоставлены головной компанией «Мехуборка» — это крупнейший федеральный оператор по утилизации и переработке ТКО, работающий в 10 регионах России, пояснила руководитель предприятия Лилия Нугаева.
При всём этом «Дюртюлимелиоводстрой» занимается не только мусором, но и активно поддерживает многие социальные проекты на территории своего присутствия. Например, компания закупает форму для хоккеистов клуба «Торос», который считается основным поставщиком игроков для юниорской сборной ХК «Салават Юлаев» с перспективами дальнейшего перехода в основной состав. Компания также считает своим долгом поддерживать семьи военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в рамках проведения спецоперации России на Украине.
Критиковать регоператора, конечно, нужно, это помогает координировать общие направления работы, и все-таки не менее важно присмотреться и прислушаться к его заботам, понять, о чем переживают специалисты этого полезного предприятия.