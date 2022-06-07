Минеева анонсировала расширение программы льготного кредитования МСП

По ее словам, доступ к финансовым займам с целью усилить штат либо пополнить оборот до настоящего времени является ахиллесовой пятой МСП. Теперь возможности российских предпринимателей расширятся, пишет информагентство tass.ru.
«Еще один вопрос — сделать информацию о возможностях более доступной, так как примерно 20 процентов предпринимателей не знают о мерах поддержки», — заявила Минеева.
Одновременно несколько поручений Мишустин дал по итогам состоявшегося 26 мая заседания членов правительственной комиссии. На нем были детально рассмотрены наиболее актуальные вопросы, связанные с эффективным развитием МСП.
В отдельном блоке поручений премьер-министра фигурирует кредитование предпринимателей по льготной ставке. Минфин и Минэкономразвития в срок до 1 июля текущего года должны решить все вопросы для того, чтобы выделить из госбюджета средства на докапитализацию МСП Банка. Ключевая цель этой меры правительства РФ — существенно расширить доступ МСП к льготному кредитованию.
Кроме того, до 14 июля указанные ведомства должны представить на рассмотрение инициативы относительно того, как создать механизм проектного финансирования МСП. Специалисты профильных ведомств будут работать в этом направлении совместно с Корпорацией МСП и экспертами ВЭБ.РФ.
Льготные займы будут предоставлять представителям МСП, реализующим инвестиционные проекты стоимостью до трех миллиардов рублей в приоритетных секторах российской экономики. Напомним, в 2018 году аналогичную программу запустили для крупного бизнеса, но она распространяется на проекты, стоимость которых превышает трехмиллиардную отметку.
В Российской Федерации планируют также запустить промышленную ипотеку: отечественные предприятия смогут получать льготные кредиты по ставке до 5 процентов годовых на приобретение объектов недвижимости напрямую у промышленных девелоперов.
Минфин, Минэкономразвития и Минпромторг будут работать над выполнением соответствующего поручения при участии губернаторов некоторых субъектов РФ. Мишустин заявил, что результаты должны быть представлены на рассмотрение правительства в срок до 9 июня. Напомним, изучить возможности для внедрения промышленной ипотеки ранее поручил Минпромторгу РФ президент Владимир Путин.
В правительстве РФ также решили упростить порядок государственной регистрации товаров. Отечественным производителям предоставят, таким образом, возможность быстро реагировать на все рыночные изменения и успешно обеспечивать удовлетворение спроса потребителей, пояснили в Кабмине.
Ускорять процесс будут Роспотребнадзор, Минздрав, Минпромторг и Минэкономразвития РФ. Специалистам этих ведомств поручено упростить порядок регистрации продуктов и товаров, а также сократить до 30 дней срок оформления свидетельств о государственной регистрации. Кабмин ожидает доклад до 15 июня, следует из отдельного поручения Мишустина.
Премьер-министр РФ также акцентировал внимание на том, что необходимо принять все меры для повышения степени информированности представителей МСП о той социальной поддержке, на которую они вправе претендовать.