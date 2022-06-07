Минеева анонсировала расширение программы льготного кредитования МСП

В отдельном блоке поручений премьер-министра фигурирует кредитование предпринимателей по льготной ставке. Минфин и Минэкономразвития в срок до 1 июля текущего года должны решить все вопросы для того, чтобы выделить из госбюджета средства на докапитализацию МСП Банка. Ключевая цель этой меры правительства РФ — существенно расширить доступ МСП к льготному кредитованию.